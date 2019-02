Avant OL-Barça, Jean-Michel Aulas évoque son prochain départ : quelle trace laissera l’emblématique président lyonnais ?

"S’il parle de son départ, c’est qu’il a dû faire le tour de la question. Il a atteint son véritable objectif : de faire un grand club dans une grande ville, et de lui donner une dimension européenne avec une vraie ligne directrice. Il a montré qu’on peut faire quelque chose de bien avec une politique de formation plutôt régionaliste, sans déraciner les uns et les autres, en préservant l’identité du club, parce que les trois quarts des éducateurs sont des anciens joueurs de l’OL, c’est même le cas de l’entraîneur actuel de l’équipe première. Il y a une image et une culture du club, qu’il a su forger, en arrivant jusqu’au plus haut niveau."





"Les gens disent qu’il a un gros budget, mais il l’a lui-même créé. Il l’a monté étape par étape, en sachant s’entourer. Rien que ce qu’il a réussi à faire avec son stade, c’est tout bonnement exceptionnel. Il a mis en place un club qui peut durer et devenir un grand d’Europe. Vu la densité de population, les possibilités, il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas l’égal du Bayern ou du Barça. Il a créé les conditions de sa réussite. Et déjà, il n’a pas été loin d’aller au bout en Ligue des champions."





"C’est très difficile aujourd’hui, pour un club français, de concurrencer les grands clubs européens, parce qu’ils ont fait des lois pour gagner toujours plus d’argent et faire de la Ligue des champions une chasse gardée. Jean-Michel Aulas a anticipé ces évolutions. Il est dans l’air du temps. Il siège dans les mêmes instances que ces grands clubs, parce qu’il sait que le pouvoir est là, et pas ailleurs."





"Il s’est inscrit dans ce registre de l’évolution du football. Quand il est arrivé à la tête de l’OL, on était heureux s’il y avait 8.000 spectateurs à Gerland et si on passait un tour en coupe d’Europe. Les salaires, c’étaient des misères… Maintenant, Lyon compte dans le paysage européen. Même le Barça n’affronte pas l’OL en se disant que ce sera facile."





"Je garderai toujours le souvenir d’un visionnaire. Son idée du stade, d’un monde économique, toute une culture autour d’un lieu précis, il l’avait dès la première année (1988) où on a travaillé ensemble, donc au début de son règne. Il avait une idée au loin, et sa gestion au quotidien était toujours juste. Au bout de cinq ans, il a décidé de ne pas prolonger mon contrat, et il a fait le bon choix, alors qu’on avait des attaches fortes. Il savait déjà prendre les décisions nécessaires à l’évolution du club, quels que soient ses affects. Il a toujours su apporter une pierre en plus à l’édifice."