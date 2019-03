Cristiano Ronaldo superstar contre l’Atlético (3-0) : "C’est pour ça que la Juve m'a recruté"

Auteur d’une performance majeure et d’un triplé - grâce à deux buts de la tête, aux 27e et 48e minutes, puis un penalty, à l’approche de la fin du temps réglementaire - l’attaquant portugais a totalement fait chavirer les amoureux de la Vieille Dame, dans l’attente d’un troisième triomphe dans la plus grande compétition européenne après ceux de 1985 et 1996. "Il fallait que ce soit une soirée vraiment spéciale et ce fut le cas, a savouré CR7 à l’issue de la rencontre au micro de Sky Italia. Pas seulement à cause des buts mais à cause de l’équipe. Il y a eu une attitude incroyable. Et ça, c’est l’attitude de la Ligue des champions. On a de vraies raisons d’être fiers, on est sur la bonne voie."