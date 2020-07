Dates, stades, potentiels adversaires... tout savoir sur le tirage au sort de la Ligue des champions

Ce vendredi, le PSG, déjà qualifié, et l'Olympique Lyonnais, vont en savoir plus sur leurs potentiels adversaires pour les quarts de finale avec le tirage au sort du "Final 8" qui devrait se tenir à Lisbonne , au Portugal, du 12 au 23 août prochain. Ce tirage au sort se déroulera comme d'habitude à Nyon, en Suisse, mais dans un contexte particulier. En effet, en raison de la crise du Covid-19 , ce tirage s'effectuera en visioconférence, en l'absence des responsables des clubs concernés.

Elle est de retour. Après cinq mois d'absence en raison de la crise du Covid-19, la Ligue des champions va faire son grand retour à partir des 7 et 8 août prochain, avec la suite de la manche retour des huitièmes de finale, avec notamment les affiches opposant l'Olympique Lyonnais à la Juventus (1-0 à l'aller), le Real Madrid face à Manchester City (1-2 à l'aller), Barcelone-Naples (1-1) et le Bayern Munich, large vainqueur de Chelsea au match aller (3-0).

En plus de connaître les potentielles affiches des quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles, les formations européennes encore en course connaîtront également les affiches potentielles des demi-finales de la compétition. Si les dates et l'attribution des stades, à savoir l'Estadio Da Luz et Estadio José Alvalade, seront précisées au moment du tirage, on sait déjà que toutes les rencontres se joueront à 21h.