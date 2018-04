Ligue des champions : dépassée par Salah et Liverpool (5-2), la Roma aura encore besoin d’un exploit pour aller en finale

Et pour cause. Il y a quinze jours, la Roma a signé l’un des plus grands exploits de l’histoire de la C1 en éliminant le grand FC Barcelone 3-0 après avoir perdu 4-1 le match aller en Catalogne. Un nouveau 3-0 et les Romains élimineraient les Reds. De Rossi et ses coéquipiers l’ont fait contre le Barça, pourquoi ne le referaient-ils pas face à Liverpool ? Eusebio Di Francesco ne dit d’ailleurs rien d’autre. "Cette demi-finale n'est pas finie, a réagi l’entraîneur romain après la rencontres. Ceux qui ne croient pas en un retour peuvent rester chez eux."