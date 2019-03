Élimination du PSG : au-delà de l'humiliation sportive, un coup dur pour les finances du club

Après avoir multiplié les partenariats en tout genre (Lovebet, Hubside, MSC Croisières) ces dernières semaines, le PSG pensait pouvoir dans un avenir proche renégocier son deal avec Nike. Les Parisiens perçoivent actuellement 25 millions d'euros de la part de l'équipementier américain. Ils aimeraient faire doubler, voire tripler, ces revenus pour se rapprocher des plus grosses écuries européennes sous pavillon américain telles que Chelsea (68 millions d'euros) et Barcelone (105 millions d'euros). Sauf qu'avec la nouvelle déroute en Coupe d'Europe, Paris ne semble plus en position de force pour négocier le contrat à la hausse.





Obligé de compenser les pertes (145 millions d'euros, le contrat perdu avec QTA) pour respecter les règles du fair-play financier et financer ses futurs achats sur le marché des transferts, le club de la capitale va être contraint de se tourner vers la vente de ses joueurs d'ici au 30 juin 2019. Une situation à laquelle sont habitués les dirigeants parisiens. Il y a moins d'un an, le PSG avait dû céder en urgence pour 60 millions d'euros, ce qu'il avait réussi à faire en envoyant Yuri Berchiche à l'Athletic Bilbao et Javier Pastore à l'AS Rome. Bis repetita l'été prochain, avec sans doute cette fois-ci la vente d'un joueur à forte valeur marchande.