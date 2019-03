PSG-Manchester United : erreurs individuelles, VAR, faillite mentale... Comment Paris s'est sabordé

Comment les Parisiens ont-il pu en arriver là ? "C'est facile à expliquer. On a fait deux cadeaux. À ce niveau, deux cadeaux en première mi-temps...", a déclaré Thomas Tuchel au micro de RMC Sport après l'élimination de son équipe. Autrement dit, le PSG s'y est mis dedans tout seul. Auteur d'une seule frappe cadrée à l'aller (0-2), MU n'a guère été plus dangereux sur la pelouse du Parc des Princes. Avec cinq tirs, dont quatre cadrés, les Mancuniens ont toutefois réussi à faire trembler trois fois les filets parisiens. Leur qualification, les protégés d'Ole Gunnar Solskjaer la doivent notamment à deux erreurs de Thilo Kehrer et Gianluigi Buffon, deux grosses boulettes dans la première demi-heure, bien exploitées par Lukaku.





Le Belge a intercepté une mauvaise passe en retrait de Kehrer pour Thiago Silva, a dribblé le gardien italien avant de tacler le ballon dans le but vide (0-1, 2e). Alors que l'on croyait le PSG reparti de l'avant après l'égalisation de Bernat (1-1, 12e), les individualités ont de nouveau failli. "On a totalement contrôlé le match pendant les 30 premières minutes. Et là, sans occasion, sans rien, il y a ce deuxième but de Manchester. Et là, c'est comme si tout le monde se disait : 'Ils ont deux buts alors qu'ils n'attaquent pas", a analysé Thomas Tuchel, dépité. Et c'est Buffon, recruté justement cet été pour apporter l'expérience et la sérénité qui manquaient au PSG dans les grands rendez-vous, qui a craqué sur une frappe vicieuse de Rashford, relâché dans les pieds de Romelu Lukaku (1-2, 30e), qui n'en demandait pas tant pour entretenir l'espoir d'un retour inespéré.