PSG-Manchester United : fallait-il siffler penalty sur la main de Kimpembe ?

Penalty ou pas penalty ? Mercredi soir, on joue la 90e minute du huitième finale retour entre le PSG et Manchester United. Paris, mené 2-1, tient sa qualification. À 20 mètres, la frappe de Diogo Dalot est détournée en corner par le bras de Presnel Kimpembe. Chong s'apprête à tirer le corner lorsque Damir Skomina, l'arbitre du match, dessine un rectangle avec ses doigts après avoir été appelé par l'arbitre vidéo. L'incompréhension s'empare du Parc des Princes en quelques secondes. Le Slovène se rend sur le bord de la touche pour visionner l'action au ralenti. Après le recours au VAR, il désigne le point de penalty à la stupeur générale. Dans la minute, Marcus Rashford transforme la sentence (90e+4, 1-3) et plonge le PSG en plein cauchemar.





Dès le coup de sifflet final, Neymar dégaine son smartphone et s'en prend à l'arbitrage vidéo. "C'est une honte ! Vous mettez quatre mecs qui pigent rien au foot et qui regardent des ralentis sur une télé. Ce n'est pas possible ! Comment voulez-vous que Kimpembe mette ses mains dans le dos ? Allez vous fair f....e", lâche, furieux, le Brésilien, qui a suivi des tribunes du Parc des Princes puis sur le bord du terrain en fin de match l'élimination surprise de son équipe. "C'est si facile de prendre une telle décision contre le PSG. C'est plus difficile contre d'autres clubs", a fustige dans la foulée le président al-Khelaïfi sur RMC Sport.