Ligue des champions : en démonstration face au Barça (4-1), les Lyonnaises entrent dans l'histoire avec un 4e sacre consécutif

Elles l'ont fait. Ultra-favorites ce samedi soir face au FC Barcelone en finale de la Ligue des champions à Budapest, en Hongrie, les joueuses de l'Olympique Lyonnais ont remporté pour la quatrième fois consécutive la plus grande des compétitions européennes, grâce à une Ada Hegerberg en fusion (4-1).





La jeune Norvégienne, qui cumule ainsi quatre trophées à seulement 23 ans, a imposé sa loi dans la surface des Catalanes et inscrit un triplé, le tout en première période (14', 19', 30'). Le premier but de la rencontre, inscrit dès la cinquième minute de jeu, est signée de la locale du soir, l'Allemande Dzsenifer Marozsan, née à ... Budapest. Surclassé, le club catalan va finalement sauver l'honneur grâce à un but signé de la Nigériane Asisat Oshoala (89').