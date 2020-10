EN DIRECT - Olympiakos-Marseille : sept ans après, l'OM retrouve la grande Europe

AVANT-MATCH





📊 À 36 ans et 23 jours, Mathieu Valbuena va devenir le quatrième joueur de champ français le plus vieux à participer à un match de Ligue des champions, derrière Laurent Blanc (37 ans et 119 jours), Lilian Thuram(36 ans et 99 jours) et Bixente Lizarazu (36 ans et 89 jours).