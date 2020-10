EN DIRECT - PSG-Manchester United : Paris a rendez-vous avec ses vieux démons

D'autant que l'été a balayé l'état de grâce du PSG. En coulisses, l'amorce de la saison a été brouillonne. À défaut de capitaliser sur leur parcours historique en C1, les vice-champions d'Europe ont vécu une intersaison mouvementée. Touchés par le Covid-19 , plombés par les blessures et les suspensions, les Parisiens ont déballé leur linge sale en public. Les tensions entre Tuchel et Leonardo, principalement au sujet du mercato, se sont exprimées au grand jour. Cela s'est logiquement répercuté sur le terrain, avec des débuts chaotiques, deux défaites contre Lens et Marseille (1-0, à chaque fois), avant un retour à la normale.

Le PSG repart à l'assaut de la Coupe d'Europe. Finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions, battu par le Bayern Munich (1-0) le 23 août, le club de la capitale débute une campagne européenne ce mardi 20 octobre (à 21h, en live commenté sur LCI) contre Manchester United, l'équipe qui l'a cruellement éliminé il y a deux ans (2-0, 1-3) en huitièmes de finale. "Le défi, c'est de recommencer, de prouver à nouveau, de se qualifier dans ce groupe très difficile. On commence avec zéro point, zéro but", a rappelé son entraîneur Thomas Tuchel, qui a prévenu que Paris ne doit "pas trop penser" au "Final 8" de Lisbonne.

Mais, à l'heure de se tourner entièrement vers sa quête ultime, la Ligue des champions, Paris doit encore dissiper les derniers doutes et affirmer son nouveau statut. Cela passe par un succès de référence. Et qui de mieux pour ça qu'un vieux démon ? Les Reds Devils, qui devront se débrouiller sans l'ancien Parisien Edinson Cavani, débarqué à Manchester mais à court de forme pour des retrouvailles avec son ancien club, semblent tomber à point nommé. Pour le PSG, une victoire d'entrée face à MU permettrait d'asseoir son autorité et de se mettre sur de bons rails avant d'enchaîner deux déplacements en deux semaines. A Istanbul face au Basaksehir, le 28 octobre puis chez le RB Leipzig, sept jours plus tard, là aussi face à une vieille connaissance.