Ligue des champions : en marquant son 60e but, Karim Benzema entre dans un club très fermé

Mercredi soir, à Amsterdam contre l’Ajax en 8e de finale aller de la Ligue des champions, en concluant d’une puissante et limpide frappe croisée du droit un raid spectaculaire de son partenaire Vinicius Junior, le Français a inscrit son 60e but dans la compétition-reine du football de clubs. Un cap franchi par seulement trois joueurs avant lui : Cristiano Ronaldo (121 buts), Lionel Messi (106 buts) et Raul (71 buts). Ce qui situe la portée de sa carrière à échelle internationale.