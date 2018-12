En perte de vitesse, Fekir a remis son costume de sauveur de l'OL

Moins supersonique en Ligue 1 que l'an passé (4 buts, 4 passes décisives), le numéro 18 se rattrape en Ligue des champions, en présentant une feuille de stats à 2 buts et 2 passes décisives en 5 matchs. Pour sa première sortie européenne, sur la pelouse de Manchester City, le joueur de 25 ans avait éclaboussé l’Etihad Stadium de son talent. Bilan : un but et une passe décisive, pour un succès historique sur le score de 2-1. Cette prestation XXL, à ajouter à celle de mercredi soir, aura eu un poids prépondérant dans la qualification pour le tour suivant.





En perte de vitesse ces dernières semaines en championnat, Fekir a été ardemment défendu par son coach Bruno Genesio ces derniers jours, ce dernier le comparant même à deux monstres du foot européen, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : "Si Leo Messi est dans une phase moins bonne à Barcelone et qu’il y a un match décisif à jouer, est-ce que Valverde va le mettre remplaçant ? Et si Ronaldo est un peu moins bien, est-ce qu’Allegri va le mettre remplaçant dans un match décisif ?"