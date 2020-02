Ligue des champions : en pleine épidémie de coronavirus en Italie, dans quelles conditions se déroulera Lyon-Juventus ?

Ainsi, la tenue de la rencontre entre Lyonnais et Turinois questionne, tout comme l'arrivée des supporters "bianconeri", qui devraient être au nombre de 2 000. De l'autre côté des Alpes, les mesures ont été radicales. Plusieurs matchs de Serie A ont été reportés, quand d'autres se tiendront à huis clos, comme le choc tant attendu entre la Juventus et l'Inter Milan. L'Inter justement, a d'ores et déjà annoncé que sa rencontre d'Europa League contre Ludogorets se tiendrait également à huis clos.

L'inquiétude monte à Lyon, à la veille de la rencontre opposant l'OL à la Juventus, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Si la "Vieille Dame" est évidemment un adversaire très difficile à manœuvrer à ce stade de la compétition, c'est un autre paramètre, tout sauf sportif, que craignent les Lyonnais. En Italie, les cas de contamination au coronavirus augmentent fortement, avec désormais sept morts et près de onze communes confinées, dans la région de la Lombardie.

Mercredi soir sur RTL , le maire de Lyon, Gérard Collomb, indiquait que, pour le moment, la rencontre entre l'OL et la Juve aurait bien lieu mercredi : "Je pense que, sauf indications supplémentaires, le match aura lieu. (...) "Le virus se répand à une telle vitesse que tout peut changer. Ce n'est pas moi qui ai un jugement à porter. Ce sont des informations qui seront données par le ministère de la Santé et le ministère des Affaires étrangères en coopération avec leurs collègues transalpins."

"Ce n'est pas Turin qui est en cause dans la problématique que nous connaissons, c'est Milan. On est assez loin de la zone où des précautions ont été prises, rappelle le candidat La République en marche à sa propre succession à la mairie de Lyon. Pour le moment, Turin n'est pas concernée", a-t-il ajouté. Lundi, les autorités, contactées par L'Equipe, ont confirmé le déplacement des ultras italiens : "À ce stade, le déplacement des supporters italiens à Lyon est maintenu. Il n'y a pas d'arrêté d'interdiction. On ne s'oriente pas vers cette hypothèse."

Ce mardi matin, le ministre de la Santé Olivier Véran, invité de RTL, a confirmé la tendance d'une tenue du match : "Faut-il arrêter les événements collectifs ? Faut-il arrêter la Fashion week ? Faut-il arrêter les matchs ? Faut-il fermer les universités ? La réponse est non. Il n’y a aucun argument scientifique et médical, aujourd’hui, qui nous conduisent à arrêter les événements collectifs de cette nature, un, car le virus ne circule pas en France, et deux, parce que les cas sont aujourd’hui circonscrits en Italie".