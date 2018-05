Ligue des champions féminine : les habitants de la Croix-Rousse sont fiers du sacre de l’Olympique lyonnais

Le 24 mai, l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais a battu en finale les Allemandes de Wolfsburg quatre buts à un. Une grande victoire qui fait la Une des actualités sportives et alimente les conversations à la Croix-Rousse. Il s'agit en effet d'un cinquième titre européen, un exploit inédit. Les joueuses ont également remporté leur troisième Ligue des champions féminine d’affilée. Après avoir été menées un à zéro par les Allemandes, elles ont réussi à inscrire quatre buts en seulement 18 minutes.



