Lyon-Bayern Munich : dix ans après, l'OL rêve d'une autre fin à l'histoire

Mais, à la veille du rendez-vous européen le plus important de son histoire, l'OL voit sa préparation perturbée. Le 20 mars, l'Eyjafjallajökull, le volcan islandais dont le monde découvre le nom imprononçable, entre en éruption. Un gigantesque nuage de cendres, poussé depuis l'Islande par les vents, se dirige droit vers le sud-est de l'Europe et paralyse l'espace aérien. "Le premier match avait été compliqué à préparer car nous étions partis à Munich en minibus en raison du volcan islandais qui rendait les vols impossibles. Le voyage était très fatiguant mais à l'arrivée, tout était bien organisé", s'est souvenu dix ans plus tard Cris, l'ancien défenseur et capitaine de l'OL, dans un entretien à l'AFP, à la veille des retrouvailles entre Lyon et le Bayern.

Après un périple de deux jours entre la France et l'Allemagne, et près de dix heures dans des minibus bien plus lents que l'avion, les Rhodaniens arrivent enfin à Munich, le lieu de la demie aller. À 11 contre 10, après le carton rouge de Franck Ribéry (avant celui de Toulalan), Lyon s'incline malgré tout sur un but d'Arjen Robben (69e). Mais pas de quoi enterrer ses chances de qualification, dit-on alors. "À la limite je préfère que le match aller se soit déroulé comme il s'est déroulé, car du coup nous sommes dans l'obligation d'aller chercher la qualification, comme contre Madrid", affirmait Claude Puel avant le match retour.