RB Leipzig-PSG : Lisbonne donne des ailes à Marquinhos

Un but en quarts pour sauver le PSG. Un but en demi pour lui ouvrir les portes de la finale. À Lisbonne, Marquinhos aura montré le chemin à Paris jusqu'à la première finale de Ligue des champions de son histoire. Après avoir vécu "l'une de (ses) émotions les plus fortes" sous le maillot parisien, en égalisant contre l'Atalanta Bergame (2-1) au bout du temps réglementaire, il a concrétisé les rêves européens du club de la capitale. Face au RB Leipzig (3-0) ce mardi soir, le Brésilien a de nouveau enfilé son habit de super-héros, en inscrivant le premier but qui a mis son équipe sur la route d'une finale tant espérée.

Signe du destin : c'est lui, le futur capitaine à l'âme de leader, arrivé à l'été 2013 avec le désir de "rêver plus grand", qui a surgi dans la nuit de Lisbonne. Déjà buteur mercredi dernier, l'ancien Giallorosso, encore une fois aligné par Thomas Tuchel en sentinelle devant la défense, a fait parler son jeu de tête. À la 13e minute, il s'est élevé dans le ciel de la capitale portugaise, sous le regard incrédule des défenseurs allemands, pour reprendre d'une tête décroisée le coup franc signé Di Maria, l'autre grand bonhomme du PSG, buteur et auteur de deux passes décisives, dont le pied gauche a magnifié la soirée parisienne.