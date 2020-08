EN DIRECT - Manchester City-Lyon : l'OL en route vers un nouvel exploit ?

Si, sur le papier, il s'agit du quart le plus déséquilibré, l'histoire récente plaide plutôt en faveur de Lyon . À l'automne 2018, les Lyonnais, alors emmenés par Bruno Genesio, étaient restés invaincus, en phase de poules de C1 (une victoire à l'aller, un nul au retour), face à ceux qui étaient alors champions d'Angleterre en titre. Le succès à l'Etihad Stadium (2-1) , ce qu'aucun club français n'avait réalisé jusque-là, a montré qu'aucun "match n'était perdu d'avance", a rappelé Rudi Garcia à la veille de ce dernier quart de finale. "Ça nous aide mentalement. On se dit qu'on l'a déjà fait", a renchéri le milieu Houssem Aouar.

Pour espérer passer l'obstacle "City", premier club à avoir fait chuter l'entraîneur Zinedine Zidane en Ligue des champions, l'OL va devoir se retrousser les manches. "Il faudra exister avec le ballon et marquer. On est une équipe capable de faire ça, mais on doit être plus dangereux devant", a affirmé le coach lyonnais, alors que son équipe a du mal dans l'animation offensive depuis la reprise. Si la performance de Maxwel Cornet, auteur de trois buts lors de la double confrontation de 2018, sera scrutée, les Gones s'appuieront surtout sur Memphis Depay, buteur à chacune de ses apparitions européennes cette saison.