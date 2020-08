PSG-Bayern Munich : Kingsley Coman, c'était écrit

Lorsque vous feuilletez l'album de famille du PSG, il vous attrape avec son regard. Celui d'un gamin, heureux de jouer au foot et fier de porter le maillot rouge et bleu. Sur la photo d'époque (voir ci-dessous), c'est le sourire jusqu'aux oreilles que le garçon, âgé de 10 ans, prend la pose, assis aux côtés de ses copains d'enfance, Moussa Dembélé, son meilleur ami, Ferland Mendy et Presnel Kimpembe, tous passés professionnels depuis. À la vue de ce cliché, qui transpire le bonheur de l'enfance et l'amour du ballon rond, on pourrait être tenté de refermer le livre. Mais ce serait oublier qu'une photo ne raconte qu'une réalité, la réalité du moment. Et que parfois, lorsqu'on fouille, se cache une tout autre histoire.

Cette histoire, c'est celle de Kinsgley Coman. Bien que cela puisse paraître paradoxal, avec seulement quatre matches sous les couleurs parisiennes, il canalise aujourd'hui encore certains des plus gros regrets du club. Comme son ami Moussa et de nombreux autres jeunes, les "Titis", il intègre très tôt l'école de foot du club parisien, poussé par son père, fan du PSG. Considéré comme l'un des plus grands talents du centre de formation, il fait ses débuts en Ligue 1 le 17 février 2013, à Sochaux (3-2), à l'âge de 16 ans, 8 mois et 4 jours. Un avenir radieux à Paris semble alors se dessiner pour lui, le joueur logoté "PSG" au milieu des stars recrutées par QSI. Mais, comme son copain Moussa, devant le manque de temps de jeu et après un désaccord avec la direction sportive de l'époque, il fait le choix de partir.

C'est en 2014 que Kinglsey Coman quitte le nid et prend son envol. "Je ne me sentais pas bien dans le groupe", confiera-t-il dans un entretien à RMC Sport, deux ans plus tard. "On voyait trop la différence entre les jeunes et les autres, il y avait des groupes distincts. L'intégration n'a pas été facile. Quand on est dans cette situation, on est tenté d'aller ailleurs." Après avoir tourné le dos à un contrat pro dans son club formateur, le jeune attaquant, déjà auréolé de deux titres de champion de France (2013 et 2014), rejoint gratuitement la Juventus, qu'il définira ainsi "le club au sein duquel on travaille le plus au monde".

Bien que risquée, le Parisien de naissance n'a pas le temps de regretter sa décision. En Italie, il découvre un autre football, encadré par Patrice Evra et Paul Pogba, qui le prennent "sous leurs ailes". "J'étais dans un vestiaire où j'étais plus intégré qu'au PSG, avec un autre statut. J'ai pu jouer un peu, la Serie A est un championnat plus fermé, mais pour le style de joueur que je suis, cela a été bénéfique", racontera-t-il. À Turin, où il ne reste qu'un an, il ajoute deux championnats (2015 et 2016) et une Coupe d'Italie (2015) à son palmarès et dispute quelques minutes d'une finale de Ligue des champions (perdue 3-1 face au Barça).