Ligue des champions : du rêve à la réalité, l'OL ne verra pas l'Europe à la rentrée

Modèle de régularité depuis la fin des années 90, avec 21 saisons bouclées dans le Top 5 et 23 campagnes européennes disputées consécutivement, ce que son président Jean-Michel Aulas ne rate jamais l'occasion de rappeler, l'OL était pourtant arrivé à Lisbonne en caressant un fol espoir. Le fol espoir de remporter la C1 le 23 août, à l'issue de ce "Final 8" inédit , ramassé sur deux semaines, en raison de la pandémie de Covid-19. Privés de Coupes d'Europe par le championnat et battus par le PSG en finale de la Coupe de la Ligue (0-0, 6-5 t.a.b.) fin juillet, les Lyonnais n'avaient pas d'autre choix que d'y croire.

Jusqu'au bout, Lyon se sera accroché à un doux rêve. Le rêve de revoir l'Europe la saison prochaine. Mercredi soir, le rêve des Gones s'est définitivement envolé aux portes de la finale de la Ligue des champions. Après les exploits contre la Juventus Turin en huitièmes (1-0, 1-2) et Manchester City en quarts (3-1), l'OL a buté sur l'avant-dernière marche, éliminé par un Bayern Munich (3-0) froid de réalisme. Le nom des bourreaux : Serge Gnabry (18e, 33e) et Robert Lewandowski (86e). Pour la première fois depuis la saison 1996-1997, le club rhodanien sera absent de la scène continentale à l'automne prochain.

Et puis ce qui était encore impensable début août ne l'a plus vraiment été. Vainqueurs de la Juventus (1-0) à Décines le 26 février, juste avant que le football mondial ne s'arrête brusquement pendant de longs mois, les protégés de Rudi Garcia ont déjoué les pronostics. Courageux et solidaires, ils sont allés arracher une qualification inespérée du côté de Turin, malgré une défaite 2-1 . Et pour cause, jamais auparavant la Juve n'avait été sortie par un club français en phase à élimination directe de Coupes d'Europe.

"Pour battre une équipe comme ça, il faut beaucoup de réussite et d'efficacité. Si on en avait eu au début...", a regretté le directeur sportif lyonnais Juninho, au micro de RMC Sport, actant ainsi l'absence de l'OL en Coupes d'Europe la saison prochaine. "On sait qu'on ne jouera pas la prochaine Ligue des champions. On a fait ce qu'il fallait, le but est de continuer le travail en Ligue 1, c'est la Ligue 1 qui nous emmène ici en Ligue des champions". Et c'est par là que Lyon y reviendra.