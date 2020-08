Battre Manchester City, Lyon l'a déjà fait... et rêve de le refaire

C'était il y a un peu moins de deux ans. Le 19 septembre 2018, en phase de poules, l'OL avait fait sensation en renversant Manchester City à l'Etihad Stadium, là où aucun club français n'avait jamais gagné. Bien que dominés, les Gones de Bruno Genesio avaient réussi à bousculer les Citizens, champions d'Angleterre en titre, avec ces buts de Maxwel Cornet (26e) et Nabir Fekir (43e) avant la pause. Malgré un sursaut d'orgueil des coéquipiers de Kevin De Bruyne en deuxième période et la réduction du score de Bernardo Silva (67e), ce City trop peu tueur devant le but n'avait su déstabiliser le bloc rhodanien.

Au retour à Décines, le 27 novembre 2018, Lyon avait frôlé un nouvel exploit (2-2), menant par deux fois au score grâce à un doublé de Cornet, déjà buteur à l'aller, avant de se faire reprendre sur le tard. De cette double confrontation, Pep Guardiola, l'entraîneur des Skyblues, en garde le souvenir d'une équipe lyonnaise tenace et disciplinée. "La saison dernière, nous avons joué contre eux et nous avons perdu puis fait match nul", s'est-il remémoré. "Nous n'avons pas pu les battre, c'est ça la réalité." "Ce n'était pas facile", s'est souvenu face à la presse le milieu portugais Bernardo Silva. "Cela montre à quel point c'est une équipe difficile à jouer. Non seulement Lyon, mais toutes les équipes françaises sont très physiques, très fortes et en un seul match, c'est imprévisible. (...) Ils ont éliminé la Juventus de la compétition et ce ne sera pas une tâche facile pour nous."