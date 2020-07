Ligue des champions : le PSG maître de son destin, l'OL devra forcer le sien

De l'excitation, c'est sûr il y en aura. Après avoir brisé la malédiction des huitièmes de finale, en sortant le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes à huis clos juste avant la coupure mi-mars, le PSG a là l'occasion de "rêver plus grand". Gare toutefois à ne pas jouer le match avant dans sa tête. Affronter l'Atalanta ne sera pas une partie de plaisir. Pire défense de la Ligue des champions (16 buts encaissés), les joueurs de Gian Piero Gasperini n'en demeurent pas moins une équipe irrésistible.

Reconnue pour la qualité de son football, joueuse et tournée vers le but adverse (meilleure attaque d'Italie avec 85 buts inscrits, loin devant la Lazio et la Juve, avec 67 et 65 buts marqués), "La Dea" est avant toute un collectif. Un collectif qui n'affichera aucun complexe face au PSG et ses stars. "Nous parlons d'une équipe très forte. Mais cela ne nous empêchera pas de jouer avec une grande détermination, on va jouer notre chance à fond", a prévenu le président Antonio Percassi. "Pour nous, ce sera comme aller à l'école. On s'attend à un match mémorable qui rentrera dans l'histoire du club pour écrire une autre belle page." Avec l'ambition d'empêcher Paris d'accéder au dernier carré, qui lui semble promis pour la première fois depuis 1995.