PSG-Bayern Munich : ce n'était que l'ombre de Neymar

OCCASION RATÉE - Excellent depuis le début du "Final 8", Neymar est passé totalement au travers de sa finale, perdue face au Bayern Munich (1-0) dimanche soir. Un crève-cœur pour le Brésilien qui espérait marquer l'histoire.

Ce devait être son grand soir. Le soir où il allait mener le PSG sur le toit de l'Europe. On attendait son explosion de joie sur les coups de 23h, on l'imaginait soulever la "Coupe aux grandes oreilles", sa deuxième après celle de 2015 avec le Barça, après avoir porté sur ses épaules les espoirs parisiens tout au long de ce "Final 8", organisé à Lisbonne. Mais rien ne s'est déroulé comme il l'avait prévu. Dimanche soir, à Lisbonne, "Ney" est passé à côté de sa finale, perdue face au Bayern Munich (1-0). Au coup de sifflet final, le Brésilien a fondu en larmes sur la pelouse de l'Estadio da Luz, conscient de pas avoir été à la hauteur des attentes placées en lui. L'ancien Barcelonais, affecté physiquement et mentalement par ce résultat, a d'abord été consolé par David Alaba et Hans-Dieter Flick puis une partie du staff bavarois. Puis il est parti s'isoler pendant de longues minutes sur le banc de touche, les yeux rougis par l'émotion. Appelé sur le podium pour récupérer sa médaille, "Ney", en pleurs, a reçu des accolades chaleureuses de son président Nasser Al-Khelaïfi et de son entraîneur Thomas Tuchel. Au moment de redescendre de l'estrade, il s'est arrêté un instant devant le trophée, le caressant du regard, avant d'essuyer une dernière larme.

Neymar passe à côté de la Ligue des champions après la défaite du PSG. − DAVID RAMOS / POOL / AFP

"Ney" décisif... mais muet à Lisbonne

Car, à Lisbonne, Neymar a touché son rêve du doigt, lui qui aura vécu une saison hors du commun. Conspué après son vrai-faux départ au Barça l'été dernier, il a retourné la situation en sa faveur, en enchaînant des prestations toujours plus abouties. Buteur à l'aller et au retour contre Dortmund (1-2, 2-0) en huitièmes, il a largement contribué au parcours historique des Rouge et Bleu en C1. Et l'interruption de la saison n'a pas d'incidence sur sa bonne forme. À Lisbonne, il a marqué le "Final 8" de son empreinte, affichant un sourire permanent et une rage de vaincre de tous les instants. Maître à jouer face à l'Atalanta (2-1) en quarts puis contre Leipzig (3-0) en demies, menant Paris à sa première finale de Ligue des champions, il s'est éteint au plus mauvais moment pour le PSG, en finale face au Bayern. Peut-être émoussé par l'enchaînement de trois matches en dix jours.

Ses rares percées (24e, 42e) sont restées vaines. Et, comme en quarts et en demies, il n'a pas trouvé le chemin des filets. Il est allé buter sur Manuel Neuer (18e), qui a réussi une double parade, portant la série du Brésilien dans la compétition à 14 tirs consécutifs sans but. Dans le jeu, le Paulista n'a pas non plus été aussi influent qu'il a pu l'être jusqu'à la finale. Le numéro 10 parisien a perdu 47% de ses ballons touchés. Nerveux en fin de match, récoltant un carton jaune (80e), il a cru en sa bonne étoile en délivrant dans le temps additionnel un ultime centre pour Choupo-Moting... que ce dernier n'a pu concrétiser.

En deçà de son niveau réel, Neymar n'a pas pu compter sur Angel Di Maria et Kylian Mbappé, ni l'un ni l'autre étant plus en réussite. Effacé dans le jeu, "El Fideo" n'a lui pas enchaîné après sa démonstration contre Leipzig. Quant à "Kyky", remis sur pied en un temps record après sa blessure en finale de la Coupe de France, il n'a pas été assez tueur lorsqu'il en a eu l'occasion... ou plutôt les occasions. "Il ne faut pas tout mettre sur leur dos, on est une équipe, tout le monde a essayé de faire de son mieux", a clarifié Marquinhos au micro de RMC Sport après la rencontre. "Tout le monde peut faire un peu mieux mais ce n'est pas la faute de nos attaquants parce qu'ils n'ont pas marqué. On est une équipe, tout le monde a des responsabilités."

Des responsabilités que "Ney" ne compte pas fuir. "Perdre fait partie du sport. On a tout essayé, on s'est battu jusqu'au bout. Merci pour le soutien et l'affection", a-t-il tweeté à l'attention des supporters parisiens avant d'ajouter fair-play un "Félicitations au Bayern". À Lisbonne, le rêve du PSG s'est brisé. Celui de Neymar avec. Nul doute qu'il lui aura besoin du temps pour digérer.