Manchester United revit avec Ole Gunnar Solskjaer : un si bon tirage que ça finalement pour le PSG ?

Pénibles à voir jouer sous José Mourinho, ce qui leur avait valu le surnom de "Boring United", les Red Devils ont retrouvé sourire et plaisir sur le terrain avec Solskjaer. De nombreux joueurs en mal de confiance ou de performances ont été comme "libérés" par le départ du Portugais. Le Norvégien a su redonner de la motivation et de l'envie à ses troupes. Depuis son intronisation, l'ancien coach de Molde prône une philosophie en rupture avec celle de son prédécesseur. Il milite pour un style de jeu offensif, dans la plus pure tradition d'United. Forcément, les joueurs de ballon ont plus l'occasion de se distinguer.





C'est le cas, en premier lieu, de Paul Pogba. Repositionné dans un rôle de numéro 10, une position plus centrale et offensive que celle qu'il occupait jusqu'alors, le Français est délesté du travail défensif. Résultat : son implication dans le jeu augmente nettement. Il touche plus de ballons (78 sous Mourinho, 106 en moyenne avec Solskjaer), délivre plus de passes (88 par match contre 78 auparavant) et crée plus d'opportunités, comme en témoigne ses quatre buts et trois passes décisives lors des quatre dernières rencontres. Les statistiques de "la Pioche" symbolisent à elles seules le changement radical dans le jeu de MU.