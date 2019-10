Galatasaray-PSG : Steven Nzonzi, titi parisien frustré, retrouve le club de son enfance

FOOTBALL – Champion du monde en 2018, Steven Nzonzi n’a ensuite plus vu les Bleus pendant un an. Jusqu’à sa signature, cet été, à Galatasaray. Club turc avec lequel il affronte, ce mardi soir en Ligue des champions, le PSG, l’équipe qu’il a tant rêvé de rejoindre.

En football, il y a, sur le terrain, les appels de balle et, en dehors, les appels du pied. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Steven Nzonzi, avant de rallier Galatasaray cet été (prêté par l'AS Rome), n’y est pas allé de main morte pour faire comprendre au PSG son envie de le rejoindre. La dernière fois en mars 2018, sur Canal+ : "Ce serait sympa de jouer à Paris. Ils ont une très belle équipe et puis j’aimerais jouer en Ligue 1." Ironie du destin : le milieu champion du monde affronte précisément, ce mardi soir, avec son nouveau club turc en Ligue des champions, cette "très belle équipe".