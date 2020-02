Dortmund-PSG : Erling Haaland, "la machine" à buts du Borussia

Deux mois ont passé depuis que Dortmund a été tiré au sort pour jouer face à Paris. Et deux mois après, le BvB n'est plus tout à fait la même équipe. Au cœur de l'hiver, le Borussia a arraché le joueur qui manquait à Lucien Favre pour (re)dynamiser sa ligne d'attaque. Le club allemand a réussi l'exploit d'attirer Erling Braut Haaland, le "serial buteur" qui affolait les grands d'Europe. Un choix que le géant de 19 ans (1,94m, 87 kg) avait justifié ainsi à son arrivée dans la Ruhr : "J'ai aimé la façon dont (les dirigeants) m'ont parlé à ce moment-là et c'est ce qui m'a poussé à signer. J'ai senti que Dortmund et moi ferions un bon couple."

Éligible pour le huitième de finale de C1 contre Paris ce mardi 18 février (à 21h, en live commenté sur LCI), le grand blond est souvent comparé à tort à Kylian Mbappé, en raison de sa précocité et de son sens du but. Or, si le jeu du Français repose sur la vitesse et l'explosivité balle au pied, Haaland brille à la fois par sa puissance et sa justesse dans le dernier geste. Un profil plus proche de Zlatan Ibrahimovic.

C'est ainsi qu'il s'est déjà rendu indispensable à son nouveau club. Avec 9 buts inscrits en 349 minutes de jeu, l'équivalent de quatre matches, l'ancien attaquant du RB Salzbourg n'a pas mis bien longtemps à rentabiliser l'investissement financier - 20 millions d'euros (hors commissions) - consenti par le Borussia. Fils d'Alf-Inge, international norvégien passé par Nottingham Forest, Leeds United et Manchester City, celui qui est surnommé "la Machine" a claqué un triplé pour sa grande première en Bundesliga contre Augsbourg (5-3). Des débuts en fanfare qu'il a confirmés avec deux doublés face à Cologne (5-1) et l'Union Berlin (5-0), un but contre le Werder Brême (2-3) puis un dernier face à l'Eintracht Francfort (4-0).