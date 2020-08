Le PSG et l'OL y participeront : comment va se dérouler le "Final 8" de la C1 ?

Laissée en suspens mi-mars, au beau milieu des huitièmes de finale en raison de la pandémie de Covid-19, la prestigieuse compétition doit s'achever pendant ce mois d'août. L'UEFA a tout fait en tout cas pour qu'elle aille à son terme. Une fois ce tour terminé, les huit équipes qualifiées, dont le PSG, qui a sorti le Borussia Dortmund (2-1, 2-0), et l'Olympique lyonnais donc, se retrouveront du 12 au 23 août à Lisbonne. La capitale portugaise a été préférée à Istanbul, qui devait accueillir la finale, pour organiser un tournoi final inédit, ramassée sur deux semaines. Une solution jugée plus viable au vu des restrictions sanitaires, le Portugal étant l'un des pays les moins touchés d'Europe avec, à ce jour, 52.351 cas confirmés et 1746 morts.

Deux clubs en quarts de C1. Cela faisait cinq ans que le football français n'avait plus connu une telle réussite. À l'époque, le PSG et l'AS Monaco avaient décroché les deux sésames dans la douleur. Cette année, les deux heureux élus sont Paris et Lyon. Malgré sa défaite contre la Juventus (2-1) vendredi 7 août, l'OL s'est quand même qualifié et a rejoint les Parisiens pour le "Final 8" prévu à Lisbonne. Preuve qu'il s'agit dans un événement en soi : dans la version moderne de la Ligue des champions, ce n'est que la quatrième fois que deux représentants tricolores atteignent la même année ce stade de la compétition.

Délocalisées dans la seule ville de Lisbonne et réparties entre le stade Alvalade, où évolue le Sporting, et le stade de la Luz, qui accueille les matches du Benfica, les rencontres se disputeront sur un match "sec" de 90 minutes. Avec prolongation et tirs au but si le score est toujours de parité. Fini donc les allers-retours et la règle du but "compte double" à l'extérieur. Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été espéré un temps, il n'y aura pas de public. Le tournoi se jouera dans son intégralité à huis clos.

Cette formule raccourcie, qui n'est pas vouée à être reconduite, fera ses grands débuts avec les quarts de finale programmés le 12, 13, 14 et 15 août, les demi-finales le 18 et 19 août et la finale le 23 août. Pour le PSG, le rendez-vous est fixé le mercredi 12 août contre les surprenants italiens de l'Atalanta Bergame. Pour l'OL, ce sera trois jours plus tard contre Manchester City, qui s'est défait du Real Madrid (1-2, 2-1), devenant la première équipe à faire chuter l'entraîneur Zidane en Ligue des champions. Avec l'espoir d'accéder, ensemble, au dernier carré. Ce que deux clubs français n'ont jamais réussi à faire en même temps.