Trois matches sans but, vestiaire divisé, brouille Benzema-Varane... le Real Madrid commence à regretter Cristiano Ronaldo

Et justement, l'absence préjudiciable de CR7 commence à peser dans les têtes. À l'image de l'échange houleux entre Karim Benzema et Raphaël Varane (voir ci-dessous) sur le chemin menant aux vestiaires à la mi-temps du match perdu contre le CSKA mardi. L'ancien Lyonnais, qui avait hérité du brassard de capitaine en l'absence de Sergio Ramos et qui n'a plus marqué depuis le 1er septembre dernier, a sermonné pendant plusieurs secondes le champion du monde, impliqué sur le but moscovite de Niko Vlašić après un ballon perdu par Toni Kroos.