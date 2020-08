Ligue des champions : les Français présents à Lisbonne pleins d'espoir pour le PSG et l'OL

Alors que les deux rencontres se joueront à huis-clos respectivement au Stade de la Luz et au stade José-Alvalade, les supporters parisiens et lyonnais sont, malgré tout, venus nombreux pour soutenir leurs équipes et croient dur comme fer à la victoire. "Il faudrait qu'une équipe française gagne, que ce soit Lyon ou Paris, peu importe, mais qu'une équipe française lève le trophée" réagit un Français présent à Lisbonne. "On arrive de Provence, en général on supporte l'Olympique de Marseille, mais pour ce soir on va faire une exception : 'Allez Paris !'" ajoute une famille de vacanciers également à Lisbonne. "On va aller dans le même restaurant que lors du quart de finale, et on a gagné, donc normalement ça devrait le faire" espèrent des supporters parisiens.