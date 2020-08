Ligue des champions : les joueurs du PSG appellent les supporters à respecter les gestes barrières

"Chers supporters, ce dimanche soyons tous responsables : respectons les gestes barrières et le port du masque. Pour se protéger et protéger les autres" peut-on lire dans la publication, qui est accompagnée d'une vidéo. "On sait que dimanche sera une grande fête pour les supporters du PSG, c’est un moment très important et unique. J’espère que vous pouvez respecter les gestes barrières" déclarent l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel, et son capitaine Thiago Silva.

"Avec le masque, nous nous protégeons les uns les autres, je crois que c’est le principal en ce moment. Pourvu que tout le monde puisse respecter cela" espère l’Argentin Angel Di Maria. "Merci de respecter les gestes barrières en toute circonstance" conclut le coach parisien dans un post fait en partenariat avec le service Info-Coronavirus du gouvernement. Dimanche, la finale opposant le Bayern Munich au club parisien sera une première pour les Rouge et Bleu en cinquante ans d'existence.

Ce samedi matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué la mobilisation de 3 000 policiers et gendarmes "autour du Parc des Princes et des Champ-Elysées pour le maintien de l'ordre et pour assurer le respect du port du masque". Des contrôles seront fait pour que "les manifestations - et j'en appelle à la citoyenneté de chacun - puissent être une effusion de joie et non un événement difficile pour les Parisiens" a-t-il ajouté, alors que les rassemblements seront interdits dans la capitale deux heures après le match.