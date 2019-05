Liverpool-Barcelone (4-0) : le triomphe de Jürgen Klopp et de son management par l’émotion

Puis celle du lundi 6 mai, à la veille de la manche retour, tandis qu’il venait d’annoncer le forfait de Mohamed Salah, amputant son trio d’attaque d’un nouveau membre après la blessure de Roberto Firmino (et rendant donc l’hypothèse d’une remontada encore plus improbable) : "Deux des meilleurs buteurs du monde sont indisponibles et on doit marquer quatre buts pour passer en 90 minutes. Si on peut le faire, magnifique. Si on ne peut pas, alors échouons de la plus belle des manières." Sans doute, peu ou prou, le discours qu’il a tenu devant ses joueurs ("Je leur ai dit que c’était impossible, mais que comme il s’agit d’eux, alors nous avions une petite chance", confiera-t-il après coup).