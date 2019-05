Liverpool-Barcelone (4-0) : pour les supporters des Reds, l’homme du match est... un ramasseur de balle

Passée quelque peu inaperçue dans l’euphorie de cette folle soirée, l’image de cette intervention salvatrice, isolée par des téléspectateurs, est devenue virale mercredi sur les réseaux sociaux (vous pouvez la visionner sur le site de RMC Sport en cliquant ici). Et l'identité du désormais fameux "Ball boy" d'Anfield a fini par filtrer : il se nomme Oakley Cannonier (ça ne s'invente pas), est âgé de 14 ans, est né à Leeds, et joue au foot en étant surclassé d'une, voire deux catégories d'âge. Déjà, une campagne bat son plein parmi les supporters des Reds pour qu’il obtienne une invitation à la finale du 1er juin, à Madrid, ce qui devrait immanquablement être porté à la connaissance de Jürgen Klopp et de ses joueurs.





Ce serait, sans doute, une juste récompense. Et ce, même si le quotidien The Independant a finalement révélé que les analystes vidéo du staff technique de Jürgen Klopp avaient remarqué que les Barcelonais étaient distraits quand ils concédaient des touches ou des corner, et que consigne avait été spécifiquement donnée aux ramasseurs de rendre vite les ballons. C'est, du reste, la plus belle morale que l'on pouvait trouver à toute cette histoire : cet "éclair de génie" demeurera dans la légende comme une œuvre fondamentalement collective.