Liverpool-Barcelone (4-0) : pour les supporters des Reds, l’homme du match est... un ramasseur de balle

"Nous avons marqué un but de plus, nous savons tous qu’il faut un peu de chance dans une telle situation, ou alors un éclair de génie, comme celui de Trent Alexander-Arnold. Wow ! J’ai vu le ballon dans le filet et je n’avais aucune idée de qui avait tiré le corner, et qui avait marqué, cela a été trop vite. Puis j’ai revu l’action, c’est incroyablement intelligent. Deux joueurs connectés à ce moment-là, c’était assez... C’était... Oh mon Dieu... C’était du génie", s'est enflammé Jurgen Klopp, entraîneur d’un Liverpool vainqueur plein de panache (4-0) du FC Barcelone mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des champions, une semaine après sa défaite (3-0) au Camp Nou à l’aller.