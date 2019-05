Liverpool-Barcelone : Anfield, l'antre des Reds, aura-t-il une dent contre Luis Suarez ?

Un peu plus tôt, alors qu'il est peu coutumier du fait, il a publié une "story" sur Instagram, dans laquelle il indique, sous une photo de l’antre des Reds : "Je suis excité de te revoir." Et une semaine auparavant, dans un entretien accordé au Guardian, il avait tenu à rappeler ses attaches au club et à la ville, allant jusqu’à préciser que sa fille se rendrait à Anfield pour cette demi-finale retour, non pour l'encourager lui, mais pour se nourrir de l’atmosphère si singulière de ce temple du sport-roi : "Elle a découvert le football là-bas, elle se souvient même y avoir chanté You’ll never walk alone." Le fameux hymne entonné à gorges déployées avant chaque match des Reds.