Manchester United-PSG : pour Angel Di Maria, les Red Devils, c'était l'enfer

"N’oubliez pas Di Maria", avait ainsi corrigé le coach allemand en début de saison, quand on l’avait interrogé sur son trio d’attaquants Neymar-Cavani-Mbappé. Avant d’ajouter, quelques mois plus tard : "Je suis fan. Angel a énormément de talent, quand je le regardais avec le Real Madrid, c’était mon joueur préféré. Il est vraiment très, très professionnel. Et puis il a des qualités techniques extraordinaires, qu’il met toujours au profit du collectif." Résultat : avec 2.362 minutes passées sur le terrain, Di Maria est, de loin, le joueur le plus utilisé par Tuchel. Une confiance que l’Argentin a récompensée par déjà 10 buts (et 10 passes décisives), dont celui du 2-2 à Naples, qui a littéralement sauvé son équipe d’une humiliante élimination. Plus que jamais, il incarne aujourd’hui le principal danger pour Manchester United. Ce qui constitue, en soi, une victoire.