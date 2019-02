Atlético-Juventus : Antoine Griezmann retrouve Cristiano Ronaldo, reflet de ses propres manques

"Il (Mbappé) me rappelle Cristiano quand il était à Manchester United. Cristiano, c'était le gars qui jouait sur le côté, qui dribblait beaucoup et qui marquait, mais qui ne cherchait pas forcément le but. Et quand Kylian fera ce que Cristiano a fait à Madrid, c'est-à-dire ne penser qu'au but, il va en mettre cinquante, pareil", lâchait Griezmann le 9 octobre dernier. Un Griezmann qui, lui, n’a jamais inscrit cinquante buts en une saison, ni même trente, mais qui assurait tout de même, le 17 septembre, être assis "à la même table" que Messi et Ronaldo.