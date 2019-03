Barça-Lyon : comment l'OL peut faire tomber Barcelone au Camp Nou

Pour exister offensivement au Camp Nou, Lyon aura besoin d'un grand Nabil Fekir. Le capitaine de l'OL est le Lyonnais le plus décisif en Coupe d'Europe avec 3 buts et 2 passes décisives en cinq matches joués. Suspendu à l'aller, il a cruellement manqué à ses coéquipiers lorsqu'il fallait tenir le ballon face aux Catalans. Inspiré par les succès de l'Ajax Amsterdam contre le Real Madrid (1-4) et de Manchester United face au PSG (1-3), il veut croire à d'autres surprises. "Ça donne des idées", a-t-il glissé mardi. "Il y a eu quelques surprises, mais même sans ça, on vient ici pour créer l'exploit. Ce sera très compliqué. On ne devra pas faire d'erreurs car une Ligue des champions, ça se joue à des détails. Le Barça est favori mais on vient pour gagner. Il faudra être décomplexé. On n'a pas grand-chose à perdre, même si Barcelone est favori. On ne jouera pas avec la peur."