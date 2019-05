Ligue des champions : Mohamed Salah forfait pour la demi-finale retour entre Liverpool et Barcelone

Ce lundi, c’est le même Jurgen Klopp qui a annoncé la nouvelle que tous les Reds craignaient : ils devront se passer de leur meilleur joueur, mardi 7 mai à Anfield Road, pour la demi-finale retour de la Ligue des champions, pour tenter de remonter les trois buts d’avance qu’a pris le FC Barcelone lors de la manche aller, la semaine dernière au Camp Nou (3-0). "Il se sent bien, mais il n'est pas apte d'un point de vue médical, a indiqué le coach, lors de la conférence de presse de veille de match. Et il est désespéré." Il n’est pas le seul : Liverpool sera, en outre, privé d’un autre attaquant titulaire, Roberto Firmino, et du milieu Naby Keita. Énième illustration de la fameuse théorie de Jacques Chirac, selon laquelle "les emmerdes volent toujours en escadrille".