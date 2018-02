Ligue des champions : Neymar au centre du jeu et de l’enjeu de ce Real Madrid-PSG

Rappelons qu’El Pais, journal, certes, espagnol, mais parmi les plus sérieux, affirmait dès la fin janvier qu’un accord contractuel existe pour que le PSG facilite le départ de Neymar au Real l’été prochain. En outre, en 2013, l’attaquant avait déjà failli signer à Madrid, ayant même passé sa visite médicale avant de faire faux-bond in extremis et de rallier Barcelone. Dit autrement : Neymar ne sera pas qu’un acteur de ce Real-PSG, mais bien un de ces enjeux. Car une élimination parisienne dès les 8es pourrait effectivement précipiter un (lucratif) retour du Brésilien en Espagne, dans un club où il pourrait plus certainement briguer le Ballon d’or et directement s’opposer à Lionel Messi. Alors que, si, à l'inverse, Paris passait l’obstacle et allait au bout, cela le conforterait dans son choix de l’été dernier. À lui de jouer maintenant.