Neymar remis pour Manchester United ? "Ça va être super difficile", avoue Tuchel

Le Parisien précise que les médecins ont détecté "un trait de fracture sur le cinquième métatarsien". Pour mémoire, le feu-follet brésilien avait été opéré au même endroit l’année dernière à la suite d’une blessure contractée face à l’Olympique de Marseille en février. Blessure qui l’avait empêché de participer au huitième de finale retour contre le Real Madrid où les siens avaient été éliminés.





"Comme je l'ai expliqué hier (samedi), c'est trop tôt pour parler d'une date de retour, a ajouté Thomas Tuchel dimanche soir. On doit attendre la première semaine qui est très importante et sa réaction au traitement. Après seulement, on pourra être plus précis". Toujours selon RMC Sport, l’attaquant pourrait subir une nouvelle opération même si "toutes les options thérapeutiques" sont pour le moment encore envisagées.