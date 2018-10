Lyon-Shakhtar : le huis clos, un match forcément perdu d'avance ?

Pendant 90 minutes, les Lyonnais n'auront en fond sonore que les bavardages du terrain et les consignes données par les deux bancs de touche. À mille lieues de l'ambiance survoltée de l'Olympico remporté par les Gones (4-2) le 23 septembre dernier. "Ce qui est surprenant, avec cette ambiance, c'est qu'on se croirait à l'entraînement. Mais c'est la compétition qui prime, il faut passer outre à tout ça", a souligné le coach rhodanien Bruno Genesio lundi.





À n'en pas douter, un match de football -d'autant plus une rencontre de Ligue des champions- n'a pas le même sauveur, le même parfum, quand les tribunes sont vides. "Je vais découvrir cette atmosphère. Je trouve ça malheureux", a regretté le défenseur Léo Dubois. "C'est vrai que ça va être assez spécial", a ajouté le capitaine lyonnais, Nabil Fekir, devant la presse. "On va essayer de faire abstraction de l'environnement. On va se concentrer sur le jeu. Avec le huis clos, on entend tout. On voit aussi le stade vide, c'est un peu différent. Mais au niveau du jeu, il n'y a rien qui change. Le ballon est le même et il y a le même nombre de joueurs."