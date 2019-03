Presnel Kimpembe s’exprime pour la première fois depuis sa main contre Manchester United et pointe "la suffisance" du PSG

Avant de se livrer à une analyse collective de la déroute, où ses coéquipiers ne sont pas épargnés : "Je dirais qu’on a eu beaucoup de suffisance par rapport au match aller à Old Trafford. Ce n’était vraiment pas la même équipe du PSG et au match retour, ça s’est ressenti. On a perdu cette grinta on va dire et cette rage qu’on avait au match aller qui ont pu faire la différence. Je pense que ce n’est pas le fait d’avoir vécu les expériences passées qui fait qu’on était stressés ou quoi. Je pense que c’est vraiment par de la suffisance, mais aussi parce qu’on a pris ce match à la légère. Je pense que ça sera vraiment une chose qui n’arrivera plus jamais." Ça va sans doute déjà mieux en le disant.