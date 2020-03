Qui est Erling Haaland, "la machine" à buts du Borussia que devront contenir les Parisiens ?

Près de trois mois ont passé depuis que Dortmund a été tiré au sort pour jouer face à Paris. Et depuis, le BvB n'est plus tout à fait la même équipe. Au cœur de l'hiver, le Borussia a arraché le joueur qui manquait à Lucien Favre pour (re)dynamiser sa ligne d'attaque. Le club allemand a réussi l'exploit d'attirer Erling Braut Haaland, le "serial buteur" qui affolait les grands d'Europe. Un choix que le géant de 19 ans (1,94m, 87 kg) avait justifié ainsi à son arrivée dans la Ruhr : "J'ai aimé la façon dont (les dirigeants) m'ont parlé à ce moment-là et c'est ce qui m'a poussé à signer. J'ai senti que Dortmund et moi ferions un bon couple."

Éligible pour le huitième de finale de C1 contre Paris, qu'il a éclairé de tout son talent et d'un doublé, le grand blond est souvent comparé à tort à Kylian Mbappé, en raison de sa précocité et de son sens du but. Or, si le jeu du Français repose sur la vitesse et l'explosivité balle au pied, Haaland brille à la fois par sa puissance et sa justesse dans le dernier geste. Un profil plus proche de Zlatan Ibrahimovic.

C'est ainsi qu'il s'est déjà rendu indispensable à son nouveau club. Avec 12 buts inscrits en 655 minutes de jeu, à peine plus de sept matches, l'ancien attaquant du RB Salzbourg n'a pas mis bien longtemps à rentabiliser l'investissement financier - 20 millions d'euros (hors commissions) - consenti par le Borussia. Fils d'Alf-Inge, international norvégien passé par Nottingham Forest, Leeds United et Manchester City, celui qui est surnommé "la Machine" a claqué un triplé pour sa grande première en Bundesliga contre Augsbourg (5-3). Des débuts en fanfare qu'il a confirmés avec deux doublés face à Cologne (5-1) et l'Union Berlin (5-0), un but contre le Werder Brême (2-3) puis un dernier face à l'Eintracht Francfort (4-0). Ponctués par un doublé, dont une mine supersonique, face au PSG (2-1), mardi en Ligue des champions.