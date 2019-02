Ligue des champions : Cavani devrait être rétabli pour affronter Manchester United

Plutôt loquace lors de ce point presse, Thomas Tuchel a donné des nouvelles de Neymar. Blessé fin janvier au cinquième métatarsien du pied droit, le Brésilien se remet petit à petit. "On s'écrit et je sais qu'il est bien au Brésil (où il est parti se soigner, ndlr). C'est bien pour lui et c'est important qu'il rentre avant le match contre Manchester, pour nous soutenir avant ce match", a-t-il déclaré. "Il est dans une phase importante, il doit revenir avec beaucoup de force. J'espère qu'il reviendra à l'entraînement après Manchester pour nous aider sur le terrain." Et participer à l'éventuel quart de finale de C1 du PSG.