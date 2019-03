PSG : Cavani forfait à Caen, peu d'espoir qu'il soit remis à temps pour Manchester United

Thomas Tuchel rétropédale pour Edinson Cavani. Confiant en début de semaine sur les chances d'un retour à la compétition rapide de l'Uruguayen, victime d'une "lésion d'un tendon de la hanche" le 9 février dernier face à Bordeaux (1-0), l'entraîneur du PSG a reconnu avoir été " un peu trop optimiste" ce vendredi 1er mars. Il a admis que, contrairement à ce qu'il espérait, le "Matador" ne sera indisponible contre Caen ce samedi (à 17h), et sans doute aussi contre Manchester mercredi.





"Cavani va s'entraîner avec l'équipe pour la première fois (vendredi après-midi, ndlr), en partie ou en totalité. Il n'est pas disponible pour demain (samedi)", a-t-il expliqué en conférence de presse. Il a avoué une erreur de sa part lorsqu'il a annoncé le retour à l'entraînement de son attaquant. "J'étais un peu trop optimiste la dernière fois, c'est de ma faute. C'est très court pour Edi de revenir avec l'équipe dès aujourd'hui vu sa blessure et on ne peut pas prendre de risques avec lui. Il est super important pour nous et nous sommes très heureux qu'il s'entraîne avec l'équipe mais on doit être attentifs."