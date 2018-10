PSG-Étoile Rouge : Neymar, la métamorphose en trois actes

En somme, un rôle de chef d'orchestre qui sied à merveille au "Ney". Et qu'il endosse pleinement à la demande de "TT", avec lequel la relation est plus que jamais au beau fixe. "Je me retrouve en lui car c'est un coach jeune qui sait où aller", a-t-il affirmé, avouant qu'il "écoutera toujours la voix de l'entraîneur". Et c'est là que réside le deuxième exploit de l'ancien patron du Borussia Dortmund : avoir réussi à amadouer, en si peu de temps, un talent volatile comme le Brésilien.





Tuchel a fait de Neymar son leader. Il n'hésite d'ailleurs pas, à sa moindre prise de parole, à chouchouter son joueur-clé. "Depuis notre première conversation l'année dernière, je me suis rendu compte de sa soif de victoire. Il veut s'améliorer de plus en plus, montrer son meilleur visage", a expliqué le Parisien. "J'espère qu'il peut nous mener en C1, là où on veut vaincre. On veut aller vers le succès et je veux lui montrer de quoi je suis capable." Cette confiance rejaillit sur le terrain, en témoigne sa faculté à se plier aux choix de son entraîneur -être remplacé par exemple-, à mille lieues de ce qu'on avait pu voir sous le mandat d'Unai Emery.