PSG-Manchester United : en fait-on trop avec la "remontada" ?

"Il faut qu'on arrête de vendre la peur. Les gens doivent arrêter d'avoir peur, le foot ça se joue sur un terrain (...) Le foot français doit aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. On est fort, arrêtons d'avoir peur", a lâché Kylian Mbappé au micro de RMC Sport après le premier round à Manchester. Une mise en garde à destination des médias et des consultants qui, selon lui, sous-estiment les capacités du PSG à faire front sur la scène européenne. Mais cet appel est resté sans réponse puisque, trois jours seulement après les mots de son attaquant, une nouvelle "remontada" a été suggérée à Tuchel. "Je n'étais pas là quand c'est arrivé", a évacué le coach parisien. "Mais, vous le savez bien, je ne connais qu'une solution pour être prêt à chaque match, à chaque entraînement. Manchester n'est pas dans notre tête. C'est passé, et le retour n'est pas avant deux, trois semaines."





En fait-on trop avec la "remontada" ? Clairement, oui. "C'est très français d'avoir peur, d'être négatif", a reconnu Bruno Genesio, l'entraîneur de Lyon, validant les propos de Mbappé. "Il y a deux ans après le match aller, tout le monde disait que c'était fait (pour Paris, ndlr). Et après, plus le match retour arrivait, plus on disait que le Barça allait gagner. Les joueurs ont été mal conditionnés. Cette année (face à MU), ils ont fait l'inverse, ils se sont resserrés, ils ont positivé, ils ont utilisé des paroles positives. Si on a un collectif fort, si on a des attitudes positives, tout est possible ! Mais si avant de commencer un match, vous vous dites déjà que vous êtes éliminés, ou que vous avez perdu, il vaut mieux ne pas entrer sur le terrain", a-t-il ajouté. On ne le sait que trop bien, la peur n'a jamais fait avancer. Et pour ceux qui l'oublieraient, un match n'est jamais joué d'avance.