PSG-Manchester United : pour l'UEFA, il y avait bien penalty suite à la main de Kimpembe

Après avoir eu recours à l'assistance vidéo, M. Skomina a été convaincu par les multiples images qui lui ont été proposées de l'intentionnalité de la part de Kimpembe de vouloir dévier la frappe non cadrée de Diogo Dalot. "À la suite de cet examen, l'arbitre a confirmé le fait que la distance parcourue par le ballon n'était pas courte et que l'impact ne pouvait pas, par conséquent, être inattendu. Le bras du défenseur n'était pas proche du corps, ce qui a agrandi la surface d'opposition (du corps, ndlr) au ballon" et empêché le ballon d'aller "en direction du but. L'arbitre, en conséquence, a accordé un penalty", écrit pour finir l'UEFA.