PSG ou Valentin, qui va remporter le match du 14 février ?

Lancé dans les rues parisiennes avec ces questions en bandoulière, force est de constater que les personnes que nous avons interrogées n'y ont porté qu'un intérêt, au mieux, poli. Témoin, cette barman d'un grand pub des Grands boulevards (9e arrondissement), qui a levé les yeux au ciel quelques secondes en nous écoutant quémander une réponse de sa part : "Euh, non, on est un bar de sports, c'est pas spécialement le rendez-vous des amoureux". Plus ouvert à la cohabitation entre l'amour conjugal et le sport, son collègue nous répond, bien désolé : "Vous savez, on ne fait jamais de soirées spéciales, à part Noël. Alors, la Saint-Valentin..." "Ici [les soirs de match, ndlr], c'est PSG, PSG, PSG, nous avait prévenu un habitué de ces grands pubs. Je pense que la Saint-Valentin va prendre un peu l'ombre, cette année."