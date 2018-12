Ligue des champions : que vaut vraiment ce Manchester United, adversaire du PSG en 8es de finale ?

La théorie du grand club qui ne meurt jamais et qui, même aux abois, se sublime dans les grandes occasions, se vérifie effectivement assez souvent en coupe d’Europe. Dernier exemple en date : le 7 novembre, quand... Manchester United est allé s’imposer (1-2) au Juventus Stadium, forteresse imprenable dans laquelle on leur promettait l’enfer. Les Red Devls avaient alors fait montre d’une solidité et d’un réalisme froid que le PSG peut donc craindre.