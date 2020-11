EN DIRECT - Leipzig-PSG : sans Neymar et Mbappé, Paris ne doit pas se louper

Un voyage crucial sans ses stars. Après avoir apaisé contre Basaksehir (2-0) les inquiétudes nées de la défaite inaugurale contre Manchester United, le PSG se déplace en Allemagne pour affronter le RB Leipzig, ce mercredi 4 novembre (à 21h, en live commenté sur LCI), qu'il avait balayé 3-0 en demies du "Final 8" de la Ligue des champions. Soixante dix-huit jours après, l'enjeu est tout autre : à égalité de points avec les Allemands, les Parisiens doivent s'imposer face à l'équipe de Julian Nagelsmann, l'ex-protégé de Thomas Tuchel, s'ils veulent espérer revivre une épopée comme celle de Lisbonne l'été dernier.

Et ce ne sera pas chose aisée sans Neymar ni Mbappé, les deux grands absents, auxquels s'ajoutent les forfaits de Marco Verratti, Mauro Icardi et Julian Draxler. "Paris se prépare "à souffrir", a concédé l'entraîneur parisien, conscient qu'il faudra "accepter" de défendre plus bas, ou connaître des temps de faiblesse, face à une "équipe qui jouera de manière plus libérée" qu'au Portugal. "Il nous manque beaucoup de joueurs clés, nous ne sommes pas contents, mais pas tristes non plus. On va essayer de faire un match comme une équipe, faire plus d'efforts comme une équipe. On doit grandir ensemble dans cette situation.